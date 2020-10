Big match pomeridiano, Lazio-Inter mette di fronte due delle migliori squadre della scorsa stagione, Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale

Nella giornata del caos totale su Juventus-Napoli, il big match del terzo turno è senza dubbio Lazio-Inter. In programma alle 15, la sfida dell’Olimpico rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. I padroni di casa devono rialzare la testa dopo la sconfitta contro l’Atalanta, mentre i nerazzurri tenteranno di concedere il tris dopo le due vittorie contro Fiorentina e Benevento. Tanti gol, ma anche qualche incertezza difensiva per i ragazzi allenati da Antonio Conte, che ha lasciato nuovamente a casa Nainggolan. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali:

LAZIO (3-4-2-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Simone Inzaghi

INTER (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Vidal, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All. Antonio Conte

CLASSIFICA SERIE A: