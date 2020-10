Calciomercato Milan, UFFICIALE colpo in difesa: ecco Dalot

Il Milan batte un colpo in difesa e regala a Stefano Pioli l’esterno basso Diogo Dalot. Ad annunciarlo il club rossonero con un comunicato

Forze fresche per Stefano Pioli che accoglie al Milan Diogo Dalot. Il terzino portoghese arriva dal Manchester United in prestito secco come evidenziato dal comunicato ufficiale del club rossonero: “AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo temporaneo le prestazioni sportive del difensore José Diogo Dalot Teixeira dal Manchester United Football Club”. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Il neo difensore del Milan indosserà la maglia numero 5.

