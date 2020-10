Calciomercato Inter, Marotta fa chiarezza su Nainggolan e Marcos Alonso

L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato del momento dei nerazzurri e di calciomercato

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto a pochi minuti dalla sfida tra nerazzurri e Lazio, parlando del momento del club e di calciomercato. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘DAZN’: “Abbiamo rafforzato la credibilità del club, aver trascorso insieme un anno ci ha portato a questo. Ci sentiamo più rafforzati”.

Mercato: “Abbiamo vissuto una sessione all’insegna della contrazione economica che si registra in tutti i club. Abbiamo cercato di cogliere le opportunità. Nainggolan? Non bisogna mai trattenere un giocatore che esprime la volontà di andare, manca un giorno e vedremo. Marcos Alonso? Non è in agenda e, di certo, non arriverà”

