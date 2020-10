Calciomercato Inter, colpo last minute per i nerazzurri che provano ad esaudire una richiesta di Conte: può esserci un ritorno

Inter che prova a mettere a segno gli ultimissimi ritocchi di mercato, per confermarsi la regina delle trattative in Serie A. Nerazzurri determinati ad andare fino in fondo nella corsa scudetto con la Juventus e che hanno accontentato Conte in tutte le sue richieste per puntare a vincere il titolo. Dopo gli acquisti già importanti portati a casa, può esserci il colpo last minute. Inter che ha bisogno di un innesto sulle fasce laterali e che ha provato con il Chelsea a imbastire la trattativa per Marcos Alonso. I Blues hanno fatto però resistenza ad oltranza per lo spagnolo, nonostante la rottura tra il giocatore e Lampard. Sempre con i londinesi, stando a ‘Sky Sport’, si può invece parlare di un nuovo prestito di Victor Moses. Si tratterebbe anche in questo caso di una richiesta specifica di Conte, vedremo se nelle ultime ore si concretizzerà l’affare.

