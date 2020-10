Non si è ancora sbloccata la cessione di Rajda Nainggolan dall’Inter al Cagliari: il nodo è su cifre e contropartite

Radja Nainggolan sembrava ormai a un passo dal ritorno al Cagliari. Oggi il belga è stato a colloquio con il suo agente per valutare la situazione, così come l’Inter ha continuato la trattativa con i sardi. Un’operazione che però non è ancora andata in porto, dal momento che manca l’accordo sulle cifre e non solo.

Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, i nerazzurri chiedono 10 milioni di euro con l’inserimento di una sola contropartita. Dal canto suo, il Cagliari vorrebbe invece inserire due contropartite tecniche, ma anche abbassare la richiesta cash dell’Inter. Il tempo è agli sgoccioli, serve una stretta finale perché il Ninja torni a lottare in Sardegna.