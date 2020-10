Calciomercato Roma, UFFICIALE: ecco Borja Mayoral

Roma, ufficiale l’acquisto di Borja Mayoral: l’attaccante spagnolo arriva dal Real Madrid

Nuovo rinforzo in attacco per la Roma. Ora Borja Mayoral è ufficialmente un giocatore giallorosso. La società capitolina ha depositato il contratto dell’attaccante spagnolo, come si legge sul sito della Lega Serie A. Il giocatore, si legge, arriva in giallorosso a titolo temporaneo dal Real Madrid e ha scelto la Roma dopo un lungo corteggiamento.

