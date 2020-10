L’agente di Diawara nei giorni scorsi aveva chiesto chiarezza dopo la panchina contro la Juventus, ecco la replica di Fonseca

Durante la conferenza stampa di presentazione di Udinese-Roma, Paulo Fonseca ha risposto anche ad alcune domande su Amadou Diawara, replicando alle parole del suo agente, che aveva chiesto chiarezza dopo la panchina contro la Juventus. “Mi hanno sorpreso le parole dell’agente di Diawara perché lui ha giocato quasi sempre, è un giocatore molto importante per la squadra. Con lui non ho nessun problema. Se il suo agente pensa che può mettermi pressione con queste dichiarazioni, ha sbagliato! Diawara è un giocatore molto importante per me e sta lavorando molto bene”. Sull’ex centrocampista del Napoli, in passato ci sono stati dei sondaggi dell’Arsenal, ma trovare una nuova sistemazione a pochi giorni dal gong finale del calciomercato non è un’impresa facile.

