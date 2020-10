Calciomercato Inter, Dalbert al Rennes: prestito da 2 milioni di euro

Doppio colpo dalla Serie A per il Rennes: oltre a Rugani della Juventus, preso anche l’esterno sinistro Dalbert dall’Inter

Non solo Daniele Rugani, il Rennes fa spesa in Italia. Secondo ‘Canal+’, Dalbert è arrivato in questi minuti in Francia per firmare il contratto che lo legherà al club transalpino. L’esterno sinistro arriva dall’Inter con la formula del prestito oneroso, da 2 milioni di euro più bonus, con diritto di riscatto: un’affare da 13.5 milioni in totale. Dopo la Fiorentina, il brasiliano riparte dalla Ligue 1, un campionato che conosce bene visti i trascorsi al Nizza.

