Calciomercato Inter, c’è l’accordo col Cagliari per Nainggolan | I dettagli

Nainggolan a un passo dal ritorno al Cagliari. Triennale al giocatore e accordo in dirittura d’arrivo con l’Inter

Nainggolan–Cagliari, fumata bianca all’orizzonte. Nerazzurri e sardi avrebbero infatti trovato l’intesa, anche alla luce degli ottimi rapporti maturati nel corso degli ultimi tempi testimoniati dagli affari Godin e Barella.

Contratto triennale al calciatore, che solleverebbe l’Inter di un ingaggio da 4,5 milioni di euro all’anno per i restanti due di contratto. Il Cagliari la cifra complessiva la spalmerebbe invece nel triennio concordato, mentre ai nerazzurri andrebbero 10 milioni di euro per via di uno sconto ulteriore, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto. All’Inter andrà anche il giovane regista Landinetti, classe 2000.

