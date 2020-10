Javier Zanetti ha commentato il sorteggio del girone di Champions League che dovrà affrontare l’Inter: “Non c’è solo il Real Madrid”

È stata una giornata importante per la stagione dei nerazzurri, che hanno conosciuto le squadre che affronteranno nel girone di Champions League. Una prima fase che si presenterà con molte insidie, dove occorreranno ottime prestazione per accedere agli ottavi di finale. Ne è consapevole Javier Zanetti, che la ‘Coppa dalle grandi orecchie’ è riuscito ad alzarla al cielo, e che ha commentato il sorteggio odierno ai canali ufficiali dell’Inter.“È un girone molto equilibrato ma ce la giocheremo. Bisogna affrontare ogni partita consapevoli delle difficoltà che ci saranno ma sempre con l’ambizione di fare qualcosa di importante. Il primo obiettivo è cercare di superare i gironi, speriamo di riuscirci e poi vedremo cosa succederà”.

Il vicepresidente nerazzurro, poi, ha analizzato anche le singole avversarie. “Non c’è solo il Real Madrid: Borussia Mönchengladbach e Shakhtar Donetsk sono squadre attrezzate per poter competere alla stessa maniera, per questo dovremo essere molto concentrati nell’affrontare ogni partita. Poi nelle gare di Champions è importante anche il momento in cui si affronta una squadra, e speriamo che noi al momento di affrontare ogni squadra potremo essere nella migliore condizione”. Zanetti, inoltre, ha voluto anche ricordare la scorsa stagione ed il cammino europeo intrapreso in Europa League. “Di sicuro il fatto di essere arrivati in finale di Europa League ci dà la consapevolezza che il percorso che stiamo facendo è molto positivo, ci è mancato poco ma questo vuol dire che abbiamo messo le basi per poter competere ed essere protagonisti. Questo deve essere un punto di partenza per migliorare sempre stagione dopo stagione”.

