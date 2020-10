Matteo Darmian è pronto per diventare un nuovo calciatore dell’Inter: in questi minuti visite in corso all’Humanitas

#Inter, visite per #Darmian: prima parte completata all’Humanitas di Rozzano, adesso test d’idoneità al CONI per completare l’iter medico via @GiokerMusso pic.twitter.com/fdAyfAAzBt — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 2, 2020

L’Inter ha messo a segno un altro colpo. Matteo Darmian, come già ampiamente programmato da diversi giorni, diventerà presto un giocatore nerazzurro. Il duttile esterno lascerà il Parma, in questi minuti sta effettuando – come da prassi Inter – la prima parte delle visite mediche alla clinica Humanitas di Rozzano. Poi Darmian si sposterà al Coni per ottenere l’idoneità sportiva e concludere l’iter delle visite mediche. Nel pomeriggio il giocatore sarà in sede per la firma del contratto con i nerazzurri.