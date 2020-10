Inter e Milan sono da tempo a caccia di un nuovo difensore di talento da regalare a Conte e Pioli. Nel mirino di entrambe c’è Milenkovic che piace anche a Zidane

Caccia aperta ad un nuovo difensore per Inter e Milan che vorrebbero completare il proprio mercato con un colpo in retroguardia. Nel mirino di entrambe c’è da tempo Nikola Milenkovic, talentuoso centrale della Fiorentina che è reduce da annate straordinarie e sembra aver iniziato col piede giusto anche questa stagione. Il serbo classe 1997 si è imposto tra i migliori difensori della Serie A e non è chiaramente passato inosservato anche oltre i confini nazionali. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—> clicca qui!

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ anche il Real Madrid andrebbe a caccia di un centrale difensivo affidabile come Milenkovic. Zidane ha infatti chiarito che non si fida di Eder Militao, e non sembra particolarmente disposto ad aspettarne a lungo l’esplosione. In questo contesto i ‘blancos’ potrebbero interessarsi con decisione allo stesso 23enne della Fiorentina che piace a club come Milan, Inter, West Ham United e Liverpool. Secondo il portale iberico inoltre per il Real non sarebbe un particolare problema andare a pagare Milenkovic una 30ina di milioni con buona pace dei club milanesi.

