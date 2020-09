Calciomercato Inter, rifiuto del big | Futuro deciso!

Stefan de Vrij avrebbe deciso di rinnovare il proprio contratto con l’Inter: no al Barcellona

Manca sempre meno alla chiusura di questo inedito calciomercato estivo, che ha visto ancora una volta protagonista l’Inter di Antonio Conte. Da Hakimi a Vidal, il club nerazzurro ha sicuramente rinforzato e allungato la rosa a disposizione dell’allenatore, trattenendo inoltre i big. Su tutti Lautaro Martinez, che ha respinto la corte del Barcellona. Ma non solo. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Stando a ‘Don Balon’, infatti, anche de Vrij avrebbe deciso di dire no a Koeman e ai blaugrana per rinnovare con i nerazzurri. Il tecnico olandese aveva messo nel mirino anche il difensore già allenato in Nazionale per il suo nuovo Barcellona. L’ex Lazio, già in scadenza di contratto nel 2023, prossimamente potrebbe però prolungare ulteriormente con l’Inter.

