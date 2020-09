Calciomercato Inter, Dalbert piace in Francia

Inter, Dalbert piace in Francia: c’è l’ipotesi Saint Etienne per il terzino brasiliano, ma ancora non ci sono contatti ufficiali

Possibile addio in casa Inter. Dopo la stagione trascorsa alla Fiorentina, Dalbert è rientrato in nerazzurro, ma il brasiliano resta certamente un giocatore in uscita. Il futuro del giocatore è infatti in bilico e su di lui spunta un interesse dalla Francia.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A—>clicca qui!

Come riferisce ‘Le 10 Sport’, il terzino sarebbe uno dei nomi valutati dal Saint Etienne per rafforzare la corsia sinistra. ‘Les Verts’ stanno studiando una lista di giocatori, tra cui anche il nerazzurro. Il club transalpino non ha però finora contattato ufficialmente l’Inter, né a maggior ragione formulato un’offerta. Non è detto però che nei prossimi giorni possano emergere possibili evoluzioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rifiuto del big | Futuro deciso!