Napoli, ESCLUSIVO: lo Spartak Mosca insiste per Hysaj, offerta ufficiale

Offerta ufficiale dello Spartak Mosca per Elseid Hysaj, terzino del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2021

Elseid Hysaj ha il contratto in scadenza con il Napoli fra nove mesi, a giugno del 2021. Il procuratore Mario Giuffredi nelle ultime settimane ha intensificato i contatti per il rinnovo sulla base di un quinquennale a 2,5 milioni a stagione con bonus alla firma ed eventuale buonuscita in caso di cessione. L’accordo non è stato ancora raggiunto e lo Spartak Mosca sta provando ad inserirsi con forza. Nelle ultime ore il club russo ha migliorato l’offerta ufficiale al Napoli. La proposta è di 7 milioni e per il giocatore è pronto un quinquennale a 3 milioni a stagione. Gattuso ha grande fiducia nelle qualità di Hysaj, l’ha dimostrato anche schierandolo da titolare sulla fascia sinistra nelle gare contro Parma e Genoa.

