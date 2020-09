Napoli, tre cicli di tamponi pre Juventus: le ULTIME di CM.IT

Il Napoli modifica il protocollo dopo il caso Genoa: i calciatori si sottoporranno ad un triplo ciclo di tamponi in vista della Juventus

Il Napoli si sta attivando per fare tutte le mosse necessarie riguardo al protocollo anti-contagio dopo i 14 positivi emersi in casa Genoa. Oggi la Figc ha ufficializzato il cambio delle regole approvato dal Cts con un solo tampone fatto 48 ore prima delle competizioni. Il Napoli, per evitare un caso Genoa, considerando anche il periodo d’incubazione del virus, farà tre cicli di tamponi: il primo oggi con i risultati che si sapranno probabilmente domani mattina, il secondo giovedì e il terzo sabato con la partenza per Torino programmata per domenica mattina, a poche ore dal match con la Juventus, nell’auspicio che tutto il gruppo squadra sia negativo.