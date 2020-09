Tutti pazzi per Luka Jovic che potrebbe davvero approdare in Serie A. Lo vogliono Roma, Inter e Milan ed arriva la decisione di Zidane

Porte girevoli nell’attacco del Real Madrid dove Zinedine Zidane dopo una fase di incertezza sembra aver deciso di puntare su Borja Mayoral, lungamente vicino alla Roma, lasciando il via libera invece alla cessione di Luka Jovic, altro calciatore spesso accostato alla Serie A. Come anticipato dalla nostra redazione, dalla Spagna arrivano dunque conferme sul serbo come principale indiziato a lasciare la capitale iberica. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Secondo quanto sottolineato da ‘As’ Zidane ha approvato il prestito di Jovic e l’ex Eintracht avrebbe già sul tavolo le tre proposte che il club ha ricevuto: in ordine Roma, Inter e Milan. A loro si è aggiunto anche un interesse, meno intenso e ancora da definire, del Manchester United che resta opzione remota. I ‘Blancos’ e Jovic sono d’accordo sul fatto che il ragazzo debba andare nella squadra che garantisce più minuti e in questo senso i giallorossi sono in vantaggio. L’operazione deve essere fatta entro lunedì e il nocciolo della questione riguarda 4 milioni di euro che i capitolini vorrebbero ridurre. Alla corsa si è aggiunta l’Inter con condizioni economiche migliori, e il Milan in buoni rapporti dopo l’affare Diaz. In questo contesto rimarrebbe dunque alla corte di Zidane, Borja Mayoral.

