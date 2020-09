Calciomercato Roma, in arrivo il vice Dzeko: le cifre dell’affare in chiusura

La Roma deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria stagionale, soltanto sfiorata ieri sera contro la Juventus. Passi in avanti comunque per la squadra di Fonseca, che riparte da Dzeko, sebbene impreciso sotto porta, e sta per accogliere sul mercato il suo vice. In chiusura infatti l’affare con il Real Madrid per l’arrivo di Borja Mayoral. Secondo ‘Sky Sport’, si procederà al rinnovo del giocatore con i ‘Blancos’ (scadenza del contratto nel 2021), quindi al prestito oneroso con diritto di riscatto. Operazione complessiva tra i 12 e i 13 milioni di euro.

