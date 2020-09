Calciomercato Napoli, nuova richiesta dalla Premier League per Milik: l’attaccante polacco nel mirino anche del Manchester United

Il Napoli inizia la settimana con il sorriso dopo il roboante 6-0 contro il Genoa. Azzurri che almeno in fase offensiva stanno trovando fluidità e soluzioni, con un attacco che funziona. E’ il momento di sfoltire la rosa per Giuntoli, che in questi giorni dovrà procedere al maggior numero di cessioni possibili tra i vari Milik, Llorente, Younes, Ounas. Su Milik positivi i contatti avuti con il Tottenham, ma negli ultimi giorni si è scatenata in Inghilterra una vera e propria corsa al bomber polacco. L’Everton di Ancelotti fa sul serio e addirittura sarebbe pronto ad accontentare la richiesta di De Laurentiis di circa 25 milioni di euro, ma non è finita qui. Stando al ‘Daily Mail’, anche il Manchester United starebbe pensando all’ex Ajax, diventato una delle alternative papabili a Jadon Sancho, per il quale il Borussia Dortmund continua a fare muro.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, Gattuso a sorpresa: ‘Risultato bugiardo’ | Rivelazione su Koulibaly

Calciomercato Napoli, anche un terzino nel mirino di Leonardo