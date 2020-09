Gattuso ha parlato di Koulibaly e di mercato dopo Napoli-Genoa 6 a 0

Non del tutto soddisfatto dopo la roboante vittoria del suo Napoli contro il Genoa, Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune parole anche in chiave mercato: “Koulibaly? Ho già risposto, mi dispiacerebbe perderlo. Spero che rimanga con noi, ci sta dando tanto a livello professionale e tecnico-tattico. Il mondo è cambiato, fino all’ultimo giorno spero non arrivi qualche chiamata – le sue parole a ‘Sky Sport’ – A Lozano non sto regalando nulla, adesso quando calcia non cade a terra come i ragazzini. L’anno scorso sicuramente non era al meglio a livello mentale e fisico. Adesso sta dimostrando di essere un giocatore importante. Osimhen ti dà la possibilità di giocare in maniera diversa. E’ un giocatore che quando attacca gli spazi ti crea dei problemi”. Clicca qui per nuovi dettagli.

Gattuso ha posto l’attenzione anche sulla chiave tattica del match: “Risultato bugiardo. Dopo sette o otto minuti avrei messo un altro centrocampista passando al 4-3-3. Penso che alla fine il risultato sia un po’ bugiardo, abbiamo creato tanto ma anche rischiato di prendere gol. Onestamente dopo sette o otto minuti forse avrei cambiato se non fossimo stati in vantaggio. Dobbiamo ancora migliorare”.

PIRLO – “Io ho qualche capello bianco ma sono ancora giovane, spero di farne ancora un centinaio contro di lui – prosegue Gattuso – Su di me nessuno scommetteva un euro che potessi fare una carriera come quella che sto facendo. Dissi che erano cavoli suoi, adesso bisogna dimostrare di essere bravi e avere grande conoscenza”.