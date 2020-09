Calciomercato Milan, Hauge ha fretta: subito rossonero!

Jens Petter Hauge è intenzionato a vestire la maglia del Milan fin da subito. Le nuove dichiarazioni del talento norvegese

Jens Petter Hauge vuole lasciare il Bodo/Glimt e sposare il Milan, il più presto possibile. L’attaccante norvegese, fresco di convocazione in Nazionale, è desideroso di trasferirsi fin da subito in rossonero.

Le sue nuove dichiarazioni, riportate dal giornalista Jonas Bergh-Johnsen su Twitter, spazzano via l’idea di una permanenza in Norvegia del classe ’99 fino a dicembre, quando terminerà la stagione del campionato che il Bodo ha grandi possibilità di vincere: “Se rimanessi qui ci sarebbero delle lunghe settimane – afferma Hauge – mi sentirei come se stessi perdendo tempo”.

Il talento norvegese, che ha stregato il Milan, spinge dunque per la cessione. L’affare potrebbe andare in porto già nelle prossime per una cifra vicina ai 4-5 milioni di euro.

