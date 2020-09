Calciomercato Lazio, Andreas e Gabriel Pereira in arrivo

Non solo Andreas Pereira del Manchester United: la Lazio sta trattando col Monaco il giovane portiere Gabriel Pereira

Si muove la Lazio, in quest’ultima settimana di calciomercato. Il direttore sportivo Igli Tare è al lavoro per chiudere il prima possibile l’arrivo del trequartista Andreas Pereira dal Manchester United. Stando a quanto riportato da ‘Sky’, il 24enne calciatore dovrebbe arrivare nella Capitale in prestito con diritto di riscatto. Nello stesso tempo, il club biancoceleste è segnalato sulle tracce di un altro Pereira, il 18enne brasiliano (con passaporto italiano) Gabriel, portiere del Monaco. Sono giorni caldi per il mercato della Lazio.

