Calciomercato Lazio, Inzaghi: “Rinnovo, Lotito ha troppi impegni”

Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha parlato dopo la vittoria contro il Cagliari, facendo una battuta anche sul rinnovo

Simone Inzaghi ha parlato a ‘Sky’ al termine di Cagliari-Lazio: “Il problema del post lockdown della Lazio è stato a livello numerico. Ora siamo ancora in emergenza, ma ho qualche rotazione in più anche se Parolo per la seconda volta in venti anni ha giocato nei tre. E’ una squadra di grandissimi valori, mi regala da quattro anni incredibili emozioni: i ragazzi sono seri, hanno un attaccamento incredibile. Non mi sorprende questa vittoria”.

FILIPPO INZAGHI – “Ora è in una società che gli mette a disposizione tutto, è nell’ambiente giusto. Doveva vincere prima di tornare in Serie A, ce l’ha fatta e ora credo che resterà a lungo su questi palcoscenici”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Lazio, futuro Inzaghi | Annuncio di Tare sul rinnovo

RINNOVO – “In questo momento il presidente Lotito è molto impegnato, tra calciomercato, Lazio, Salernitana. Non c’è stato tempo per parlarne: accadrà e poi ognuno farà le sue valutazioni”.