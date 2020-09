Calciomercato Juventus, i bianconeri provano a inserire anche Douglas Costa in un affare last minute

E’ una Juventus disposta a tutto per regalare a Pirlo almeno un altro colpo importante in chiusura di calciomercato. Il tecnico, dopo il pareggio rocambolesco con la Roma per 2-2, ha ammesso che i lavori sono ancora in corso e che alla squadra bianconera potrebbe servire qualcos’altro negli ultimi giorni di trattative. E’ arrivato il numero 9 tanto richiesto, ma Morata avrà bisogno di tempo e servirà un’altra punta di riserva. Non solo: campioni d’Italia a caccia di un colpo sulle fasce, con l’operazione Chiesa che prende sempre più corpo. Mano a mano, le resistenze della Fiorentina stanno venendo meno. Il numero uno viola Commisso, di fronte a un’offerta interessante, potrebbe dire di sì. Paratici pronto all’assalto, anche nel caso in cui la cessione di Douglas Costa non si concretizzasse. Anzi, proprio il brasiliano potrebbe essere, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, la carta decisiva per sbloccare l’affare, inserendo nella trattativa con i toscani. Il suo cartellino andrebbe ad aggiungersi ai 10 milioni di prestito oneroso da proporre alla Fiorentina. I dubbi stanno nella disponibilità di Douglas Costa ad accettare la destinazione e a quella dei gigliati di sobbarcarsi un’operazione economicamente e tecnicamente rischiosa (super ingaggio e condizione fisica non sempre al top).

