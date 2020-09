Napoli-Genoa, tegola per Gattuso: infortunio per Insigne

Dura solamente 22′ il match di Lorenzo Insigne: il capitano del Napoli è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio

Brutte notizie per Gennaro Gattuso: infortunio muscolare per Lorenzo Insigne, costretto ad abbandonare il campo dopo 22′ dal fischio di inizio. Il capitano del Napoli è stato portato fuori di peso ed è apparso molto dolorante, non riuscendo nemmeno a camminare da solo. Il numero ’24’ azzurro è sembrato toccarsi il flessore della coscia sinistra: difficile stimare i tempi di recupero, ma in caso di lesione del muscolo potrebbe servire anche un mese di tempo. In ogni caso, la presenza di Insigne per la super sfida con la Juventus sembra essere in forte dubbio.

