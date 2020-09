Calciomercato Inter, retroscena Icardi | L’allenatore non lo voleva!

Mauro Icardi, centravanti ora di proprietà del PSG di Leonardo, ha vestito la maglia dell’Inter prima di approdare in Francia: ecco un retroscena sul suo trasferimento a Parigi

Nella sua edizione odierna, ‘L’Equipe’, noto quotidiano francese, ha rivelato un retroscena in merito al trasferimento a titolo definitivo di Mauro Icardi al PSG. Il riscatto dell’argentino dall’Inter infatti, sarebbe stata una scelta principalmente di Leonardo, dirigente del club transalpino, mentre l’allenatore tedesco Thomas Tuchel non lo avrebbe voluto riscattare.

Le motivazioni dell’acquisto da parte di Leonardo sono legate infatti al prezzo di saldo al quale è stato venduto, rispetto alle cifre indicate nell’operazione originale. Una ragione che potrebbe riaprire il campo anche per la Juventus in vista della prossima estate di calciomercato, nella quale scadrà anche la clausola dei 15 milioni all’Inter in caso di cessione da parte del PSG in Serie A.

