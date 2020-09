Calciomercato Napoli, futuro Koulibaly | Giuntoli allo scoperto

Prima del match fra Napoli e Genoa, Giuntoli ha parlato del mercato: “Koulibaly rimane e troveremo una soluzione per Milik”

Intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, prima del fischio d’inizio della sfida fra Napoli e Genoa, Cristiano Giuntoli è tornato a parlare del mercato del club campano. Il ds azzurro ha espresso la propria fiducia riguardo al fatto che Kalidou Koulibaly proseguirà con la maglia del Napoli. Inoltre, Giuntoli ha parlato anche della situazione di Milik e delle condizioni climatiche che destano qualche timore per la sfida di questa sera.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

KOULIBALY e MILIK – “Credo che Koulibaly rimanga al Napoli. Ha 3 anni di contratto, noi siamo molto contenti e lui altrettanto. Per Milik sono ottimista sul fatto che si possa trovare in uscita una soluzione importante, sia per lui che per noi”

MERCATO – “Il mercato è ancora aperto e siamo fiduciosi che negli ultimi giorni si possa fare ancora qualcosa. La squadra è stata completata già a gennaio, prendendo Lobotka e Demme. Poi sono arrivati Petagna, Rrahamani e Osimhen”.

ALLERTA METEO – “Ci sono le condizioni per giocare Napoli-Genoa, il ‘San Paolo’ ha un manto erboso straordinario e pensiamo che si possa giocare senza problemi”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik, riunione positiva col Tottenham

Serie A, Verona-Udinese 1-0: Favilli regala la vittoria all’Hellas

Calciomercato Milan, beffa Bakayoko | Il PSG accelera!