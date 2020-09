Calciomercato Napoli, Fernando Llorente in uscita: novità sulla trattativa con lo Spezia, le ultime

Diverse trattative in uscita per il Napoli, che deve concretizzare alcune cessioni per provare a piazzare eventuali ultimi colpi. Sovrabbondanza in attacco, con Fernando Llorente, tra gli altri, che appare fuori dai piani. Lo spagnolo ha l’esperienza necessaria però per fare gola a molte squadre e ci pensa concretamente lo Spezia. La trattativa potrebbe essere ad una svolta, stando al ‘Corriere dello Sport’. I liguri hanno offerto al bomber un biennale, se gli azzurri contribuiranno all’ingaggio l’affare potrà concludersi a breve.

