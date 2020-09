Calciomercato Juventus, nuovo intreccio con Milik: la cessione dell’attaccante da parte del Napoli può regalare a Pirlo il secondo colpo in attacco

Non è un mistero che la Juventus, dopo Alvaro Morata, sia a caccia di un ulteriore colpo in attacco per aumentare le alternative a disposizione di Pirlo. Una delle piste più calde sarebbe quella di un altro ritorno, dopo quello del centravanti spagnolo. Vale a dire, Moise Kean, ceduto lo scorso anno all’Everton, ma che a Torino tornerebbe volentieri. La trattativa con i ‘Toffees’ al momento non è decollata per le richieste del club inglese, ma le ultime evoluzioni intorno alla squadra di Ancelotti potrebbero agevolare il tutto. Everton che infatti, stando a ‘Tuttosport’, si sarebbe convinto a sborsare i 25 milioni richiesti dal Napoli per Arkadiusz Milik. Ancora il polacco dunque, dopo l’intrigo Dzeko, può avere un ruolo determinante per il mercato bianconero. In settimana, però, come anticipato dalla redazione di Calciomercato.it, il Tottenham ha effettuato un blitz a Milano per Milik e Skrinar. Non solo: i contatti tra l’entourage di Milik e il Tottenham sarebbero stati positivi. Si attendono dunque sviluppi su una ennesima telenovela di un mercato quanto mai complesso.

