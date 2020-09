Genoa, comunicato UFFICIALE: Perin positivo al Covid-19

Dopo Zlatan Ibrahimovic, altro caso di positività al Covid-19 in Serie A: si tratta del portiere del Genoa, Mattia Perin

Brutte notizie per l’allenatore del Genoa, Rolando Maran, alla vigilia della difficile trasferta sul campo del Napoli, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A. I rossoblu, infatti, dovranno fare a meno di Mattia Perin, risultato positivo ai test per il coronavirus. Ecco il comunicato ufficiale del club ligure: “Il Genoa Cfc comunica che il portiere Mattia Perin è risultato positivo al Covid-19 nell’ambito degli esami effettuati. È stato posto in isolamento, come da protocollo in vigore, sotto lo stretto controllo dello staff medico”.

