Calciomercato, dalla Spagna: “Suarez per l’Atletico ha rifiutato la Roma!”

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna: per Luis Suarez c’era anche l’opzione Roma. L’uruguaiano ha preferito accasarsi all’Atletico

La Juventus non è stata l’unica squadra italiana sulle tracce di Luis Suarez. Per l’uruguaiano, nei giorni scorsi, ci sono stati diversi rumors riguardanti l’Inter, ma oggi dalla Spagna arriva una clamorosa indiscrezione sul nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

Secondo quanto svelato da ‘El Desmarque’, infatti, anche la Roma ha tentato l’acquisto dell’ormai ex Barcellona. L’operazione si sarebbe realizzata con l’eventuale addio di Dzeko (e una volta salutata l’opzione Milik), ma l’attaccante ha preferito restare in Spagna e mettersi agli ordini di Simeone. Per la testata iberica, i capitolini si erano già messi in contatto anche con la società azulgrana, trovando un principio d’accordo per chiudere rapidamente l’operazione.

