Calciomercato Roma, Fonseca in bilico: l’annuncio di Fienga

Per la Roma il campionato non è iniziato nel migliore ddei modi e Fonseca è in bilico: in conferenza stampa Fienga ha fatto chiarezza

Intervenuto in conferenza stampa per la presentazione di Pedro, il Ceo della Roma Guido Fienga ha anche parlato della posizione in bilico di Fonseca. Il dirigente giallorosso ha tenuto a sottolineare: “Facciamo chiarezza sul tema allenatore: Fonseca non è mai stato, e non lo è, un argomento aperto per la società. Il progetto partito lo scorso anno con lui, prevedeva l’inizio con una squadra giovane, quest’anno abbiamo un anno di esperienza in più. Non riusciamo a cpaire perché ci sia questa discussione”.

Dal tecnico al direttore sportivo: “E’ chiaramente una posizione vaanze che verrà ricoperta il prima possibile con la persona che riteniamo più competente e allineata alla strategia del club. Paratici? Parlarne è irrispettoso per lui e la Juventus: per me è il direttore sportivo di un’avversaria che speriamo domenica di riuscire a sconfiggere”.