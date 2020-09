Il presidente del Lione Aulas smentisce un accordo con l’Arsenal per Aouar, da tempo nei radar della Juventus in Italia

Dalla Francia rimbalza oggi di un accordo trovato dall’Arsenal per Houssem Aouar. Il talento del Lione, che in Italia piace da tempo soprattutto alla Juventus, secondo L’Equipe sarebbe vicino al trasferimento nel fila dei ‘Gunners’ in queste fasi finali del calciomercato estivo.

Transferts : Houssem Aouar (OL) d’accord avec Arsenal – ⁦@OL⁩ ⁦:il y aura très peu de départs: pour Houssem Arsenal est bcp trop éloigné de sa valeur: on compte sur lui pour faire un grand match à Lorient et mener l’OL en CL l’année prochaine 👍 https://t.co/8SUKIHLcLJ — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) September 26, 2020

Ci ha pensato però il presidente dell’OL, Jean-Michel Aulas, ad allontanare i rumors sul suo gioiello: “Ci saranno pochissime partenze. Per Aouar l’offerta dell’Arsenal è davvero lontana dal suo reale valore. Contiamo su di lui per fare una grande partita contro il Lorient e per guidare il Lione verso la Champions League“, ha postato Aulas su Twitter blindando così Aouar.

