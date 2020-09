La lista dei convocati di Pirlo per il match tra Juventus e Roma: ritorna dopo l’infortunio Dybala, prima chiamata per Morata

La Juventus ritrova Paulo Dybala per la trasferta di domani sera all’Olimpico contro la Roma. Pirlo riavrà a disposizione il numero dieci, che ha recuperato dall’infortunio muscolare alla coscia accusato lo scorso 7 agosto nel match di Champions League contro il Lione. Da escludere però un impiego da titolare per l’argentino, che si accomoderà inizialmente in panchina. Prima convocazione per il neo-acquisto Alvaro Morata, fuori Khedira (che nei prossimi giorni potrebbe lasciare la Juve) oltre agli infortunati Alex Sandro, de Ligt e Bernardeschi.

Ecco la lista dei convocati di Pirlo per la gara con la Roma:

portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon;

difensori: De Sciglio, Chiellini, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Rugani, Demiral, Frabotta;

centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Portanova, Kulusevski;

attaccanti: Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Douglas Costa, Vrioni

