Calciomercato Spezia, colpo in attacco: ecco Llorente

Lo Spezia prova a regalarsi un grande centravanti. L’ultima idea porta a Fernando Llorente del Napoli. Lo spagnolo però ha un ingaggio elevato

Lo Spezia è intenzionato a mettere a segno un colpo importante in attacco. In attesa di capire se il Bologna darà il via libera per Santander – serve la chiusura dell’affare Supryaga con la Dinamo Kiev – il club ligure guarda in casa Napoli. L’idea – secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ – sarebbe quella di regalare Fernando Llorente a Vincenzo Italiano.

Il centravanti ex Juventus è stato accostato in passato anche al Benevento di Inzaghi. La trattativa non si preannuncia facile per via dell’alto ingaggio del giocatore ma lo Spezia vuole provarci.

