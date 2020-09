Nuovo obiettivo in attacco per la Roma: i giallorossi ci provano per Borja Mayoral, attaccante del Real Madrid già cercato dalla Lazio

Saltato il colpo Milik e confermato (ancora una volta) Edin Dzeko, la Roma è alla ricerca di un rinforzo per l’attacco che rappresenti un’alternativa di livello al bosniaco. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i giallorossi sono in trattativa per Borja Mayoral, classe ’97 di proprietà del Real Madrid. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 ed era stato nel mirino della Lazio: non si tratta di un’operazone semplice, visto che nelle ultime settimane Zidane ha valutato positivamente il giocatore e stava considerando l’idea di tenerlo in rosa.

