Vincenzo Spadafora è tornato sulla riapertura degli stadi: “Domani nuovo protocollo”. Ecco le sue dichiarazioni

Importante annuncio di Vincenzo Spadafora sulla riapertura degli stadi in Italia. Il Ministro dello Sport ha informato alla Camera dei Deputati: “La novità di queste ore è che ieri, in un incontro che abbiamo avuto col presidente Bonaccini e con tutte le rappresentanze delle altre discipline, non solo il calcio, abbiamo condiviso la necessità di un protocollo che dovrebbe essere approvato domani all’unanimità dalla Conferenza Stato-Regioni. Sarà poi sottoposto venerdì al CTS per la riapertura graduale in sicurezza di tutte le competizioni sportive, dalle serie principali a quelle minori”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Spadafora ha comunque precisato che ciò avverrà tenendo sempre in considerazione “i dati che arriveranno dall’impatto della riapertura delle scuole su tutto il Paese” e che “l’obiettivo è riavere i tifosi negli stadi e in tutti gli impianti sportivi, ma lo dobbiamo fare rispettando e dando della regole uniformi a tutti”. Importante apertura anche da parte del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri: “Gli stadi si possono portare ad un terzo della capienza. Nel momento in cui si mantengono due metri di sicurezza e con delle regole precise”.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: Milik, riunione positiva col Tottenham

Ramadani a Milano: non solo Chiesa-Juve, ecco tutte le trattative. Ultime CM.IT