Juventus, riecco Dybala: l’argentino torna a disposizione contro la Roma

Paulo Dybala torna a disposizione della Juventus per il match contro la Roma in programma domenica sera: oggi ha lavorato in gruppo

La Juventus continua la preparazione per il match contro la Roma con ottime notizie. Dopo l’arrivo di Morata (che oggi ha lavorato da solo), Andrea Pirlo può festeggiare anche il ritorno in gruppo di Paulo Dybala: l’argentino ha svolto tutta la sessione di oggi col resto del gruppo e, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, dovrebbe essere tra i convocati per il match di domenica sera. Trovano confereme, dunque, le indiscrezioni di Calciomercato.it sull’imminente ritorno a disposizione della Joya, che ha ormai superato l’infortunio muscolare sofferto ad agosto.

