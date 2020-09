Calciomercato Milan, UFFICIALE: Pobega in prestito allo Spezia

Il Milan ha ufficializzato la cessione di Tommaso Pobega: il giovane centrocampista si trasferisce allo Spezia in prestito

Nuova avventura, questa volta in Serie A, per Tommaso Pobega. Il centrocampista di proprietà del Milan, è un nuovo giocatore dello Spezia. Il club rossonero ha infatti ufficializzato la cessione in prestito del ragazzo, che ha disputato la scorsa stagione a Pordenone. Cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dei meneghini.

Questo il comunicato ufficiale del Milan:

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con diritto di opzione e controopzione per l’acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega allo Spezia Calcio“.

