Calciomercato Inter, fatta per la cessione in Ligue 1 | Cifre e dettagli

Andrew Gravillon ad un passo dal Lorient. Le cifre e i dettagli dell’affare

Altra operazione in uscita per l’Inter. Dopo Godin, un altro difensore si appresta a lasciare i nerazzurri: si tratta di Andrew Gravillon, che è ormai ad un passo dal trasferimento in Ligue 1. Stando a ‘Sky Sport’, infatti, l’Inter ha raggiunto un accordo con il Lorient per la cessione del centrale nell’ultima stagione all’Ascoli. Il classe 1998, che era corteggiato dal Genoa, vola in Francia in prestito con un diritto di riscatto fissato a circa 4,5 milioni di euro. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter e Napoli, ESCLUSIVO: blitz del Tottenham a Milano per Skriniar e Milik

Calciomercato Napoli, contatti con l’Inter per Vecino | ULTIME CM.IT