Roma, il dirigente si dimette per il caso Diawara

La Roma è alle prese con il caso Diawara che potrebbe avere conseguenze sul risultato della gara con il Verona: arrivano le dimissioni

Non un lunedì sereno in casa Roma. I giallorossi sono alle prese con il caso Diawara e rischiano di perdere 3-0 a tavolino la gara con il Verona. Il nome del centrocampista, infatti, è stato inserito – pur non avendo più i requisiti – nella lista consegnata alla Lega tra gli under 22 e non tra gli over.

Un pasticcio che potrebbe costare caro ai capitolini, anche se l’errore non ha avvantaggiato la squadra di Fonseca: nella lista, infatti, erano presenti altri quattro posti per gli over e quindi Diawara avrebbe potuto comunque essere inserito e giocare. Ad ogni modo, l’errore ha portato alle dimissioni Pantaleo Longo, segretario generale della Roma.