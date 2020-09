Calciomercato, UFFICIALE: Vidal è un nuovo giocatore dell’Inter!

È ufficiale l’arrivo di Vidal. Il comunicato ufficiale dell’Inter

Dopo averlo cercato a lungo su espressa richiesta di Antonio Conte, Arturo Vidal è finalmente realtà per l’Inter. Adesso è anche ufficiale: il centrocampista cileno è un nuovo calciatore nerazzurro. L’ex Barcellona e Juventus torna in Serie A e ritrova l’allenatore pugliese, con cui è definitivamente esploso in bianconero. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Questo il comunicato pubblicato dal club nerazzurro: “Arturo Vidal è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il centrocampista cileno si trasferisce in nerazzurro a titolo definitivo dal Futbol Club Barcellona“.

