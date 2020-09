Calciomercato Lazio, contatti per Callejon – Le ultime di CM.IT

La Lazio sta pensando a José Maria Callejon, che non ha accordi con altre squadre, ma per ora i biancocelesti hanno altre priorità

Il futuro di José Maria Callejon, a poco meno di due settimane dalla fine del calciomercato, è ancora tutto da definire. Lo spagnolo, chiusa l’avventura col Napoli, sta pagando in questi giorni le indecisioni dei mesi scorsi. Il club azzurro gli propose di rinnovare a fine 2019, mentre il Villarreal gli offrì un ricco contratto a febbraio. L’attaccante non aveva le idee chiare e decise di rimandare i discorsi di qualche mese, ma non poteva immaginare che il covid avrebbe sconvolto i suoi piani. Ad oggi, è ancora svincolato.

In questo momento, come anticipato da Calciomercato.it, l’ex partenopeo ha sul tavolo diverse possibilità nella Liga, in Serie A e in Portogallo. Il suo agente, Manuel Garcia Quilon, sta analizzando tutte le offerte, tra le quali, secondo rumors degli ultimi giorni, ci sarebbe anche quella della Lazio.

Il rappresentante, con i biancocelesti, ha chiuso poche settimane fa il trasferimento di Pepe Reina e non avrebbe problemi ad intavolare una nuova trattativa, ma per quanto l’idea Callejon piaccia moltissimo ai piani alti del club laziale, per ora la società ha altre priorità. Il club capitolino deve innanzitutto chiudere l’acquisto di un difensore (in queste ore si sta definendo l’affare Hoedt), ed eventualmente, privarsi di Caicedo per far posto allo spagnolo, che ricoprirebbe così un ruolo da jolly offensivo. Per ora, quindi, l’ex madridista resta per la Lazio un’idea da valutare in base agli sviluppi delle prossime settimane.

