La Lazio si prepara al via di una stagione importante, dove ci sarà dopo diverse stagioni il ritorno in Champions League. Biancocelesti a caccia di rinforzi soprattutto in difesa, dove potrebbe ritornare Hoedt. L’olandese, ex capitolino, ora è al Southampton, dove è finito ai margini. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, si tratta con gli inglesi per un prestito con diritto di riscatto, anche se per ora la richiesta è di 8 milioni di euro. Troppi per adesso per Lotito e Tare, che prima di procedere all’acquisto devono comunque effettuare le cessioni di Bastos e Caicedo.

