Jony saluta la Lazio e torna in Liga. È ufficiale il suo trasferimento all’Osasuna

Dopo solo un anno in biancoceleste, Jony saluta la Lazio per fare ritorno in Spagna. È ufficiale il trasferimento del laterale 29enne all’Osasuna. A darne l’annuncio è lo stesso club attraverso un comunicato: “Il Club Atletico Osasuna ha raggiunto oggi un accordo con la Società Sportiva Lazio per la cessione, per una stagione, del calciatore Jony Rodríguez. Al termine del periodo di prestito, la squadra Rojilla avrà un’opzione di acquisto volontaria di 5 milioni di euro. Il calciatore si recherà a Pamplona nelle prossime ore per concludere l’affare”. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, ESCLUSIVO: pressing per Dzeko | Giroud sullo sfondo. E Milik…

VIDEO CM.IT | Calciomercato Lazio, Lotito annuncia nuovi acquisti