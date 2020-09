In queste ore sembrava ormai tutto fatto per il passaggio di Luis Suarez all’Atletico Madrid, con Morata alla Juventus, ma potrebbe arrivare l’ennesimo colpo di scena

È un calciomercato che non finisce mai di stupire e offre continui ribaltoni. L’intrigo Milik-Dzeko tra Roma, Napoli e Juventus si è praticamente chiuso con un nulla di fatto, ma nel frattempo un’altra telenovela potrebbe iniziare. Il protagonista continua a essere Luis Suarez, in un primo momento vicino ai bianconeri e poi sfumato per la questione passaporto. L’uruguaiano sembrava a un passo dall’Atletico Madrid di Simeone, che ha lasciato andare Alvaro Morata, atterrato stanotte a Torino per il ritorno alla Juventus.

Calciomercato Juventus, il Barcellona blocca Suarez: ecco il patto. Morata preoccupato

Per Suarez in maglia colchonera, però, potrebbe non essere detta ancora l’ultima parola. Secondo il giornalista spagnolo RAC1 Gerard Romero, l’uruguaiano ha stretto tempo fa un accordo con il Barcellona in cui è stata compilata una lista di top club europei che per il Pistolero sarebbero stati ‘off-limits’. Una sorta di veto, stabilito di comune accordo (non firmato, ma comunque scritto), che però non comprenderebbe l’Atletico Madrid.

Il patron blaugrana Bartomeu, però, ora vorrebbe aggiungere alla lista anche il club madrileno. Non solo, perché in ogni caso – perché Suarez si trasferisca al Wanda Metropolitano – il numero uno del Barcellona non accetterebbe un addio gratis. Un nuovo scenario, che la Juventus si augura ovviamente non abbia come riflesso lo stop alla cessione di Morata da parte dell’Atletico.