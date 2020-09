Nuovo colpo di scena nella vicenda Luis Suarez: mentre Morata vola a Torino dalla Juventus, il Barcellona cambia le carte in tavola

Nuovo colpo di scena nella vicenda Luis Suarez. E’ ‘Onda Cero’ a lanciare la notizia di un Barcellona che si mette di traverso e fa saltare il trasferimento dell’uruguaiano all’Atletico Madrid. Mentre Morata, dopo l’accordo trovato tra i club, è atteso a Torino, il club catalano avrebbe detto il suo no alla cessione del Pistolero ai Colchoneros senza il pagamento del cartellino.

L’Atletico Madrid sarebbe stato inserito tra i club in cui Suarez non può trasferirsi a zero, come Real Madrid, Psg e le due squadre di Manchester. Mentre l’uruguaiano a questo punto è convinto di restare al Barcellona, l’Atletico ha bisogno di un attaccante. Possibile un ritorno di fiamma per Edinson Cavani. Da valutare se lo stop per Suarez, possa rallentare in qualche modo la formalizzazione della cessione di Morata alla Juventus.