Al termine della sfida tra Milan e Bologna ha parlato Sinisa Mihajlovic. Da Ibra a Orsolini

Sinisa Mihajlovic allenatore del Bologna ha commentato il KO contro il Milan ai microfoni di ‘Sky Sport’: “La partita è stata abbastanza equilibrata. Siamo stati in gara fino alla fine, abbiamo fatto più tiri di loro ma gli episodi ci sono andati contro. La differenza l’ha fatta Ibrahimovic. Loro tutto quello che hanno creato è stato quando Ibra aveva la palla. Maledetto quello che ha fatto esordire Donnarumma (ride ndr). Contro di me fa sempre i miracoli. Non siamo in grado di prendere un giocatore che può cambiare il volto della squadra. Se riusciamo a prendere Supryaga sarei molto contento. Bisogna avere pazienza, queste partite si possono perdere. Gli episodi sono stati in favore loro”.

ORSOLINI – “Con Orsolini ci ho parlato e gli ho detto ciò che ho detto sui giornali. Se non reagisce devo usare altre maniere. Questa sera ha avuto un brutto avversario. Si è impegnato e dal punto di vista difensivo ha fatto ciò che volevo”.

