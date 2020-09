Andrea Pirlo in conferenza stampa al termine di Juventus-Sampdoria, primo match di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni

Esordio convincente di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Tris alla Sampdoria al debutto assoluto in Serie A, con l’allenatore bianconero che si sofferma anche sul possibile arrivo di Dzeko a Torino: “Vedremo sull’attaccante, ancora non ce l’abbiamo. In testa ho un modo di vedere il calcio con un centravanti – le parole di Pirlo in conferenza stampa – Lo proveremo nel corso della stagione, ma se non dovesse arrivare abbiamo altre soluzioni importanti come si è visto stasera. L’importante è riempire tutte le zone d’attacco e poterci posizionare bene in area avversaria”.

