Calciomercato Inter, sei club su Joao Mario: via ad una condizione

In casa Inter c’è ancora da decifrare il futuro di Joao Mario, tornato dal prestito ed in attesa di nuova destinazione. Sei club sul portoghese

Rientrato dall'avventura alla Lokomotiv Mosca, Joao Mario è ancora in attesa di conoscere la sua prossima squadra. La dirigenza dell'Inter è quindi al lavoro per piazzare in sede di mercato il centrocampista portoghese che sembra avere diversi estimatori in giro per l'Europa. Secondo quanto riferito da 'Desporto ao Minuto' sarebbero ben sei i club pronti a puntare sul campione d'Europa 2016, avanzando contatti con i vertici nerazzurri.

Valencia, Betis, Newcastle, Leeds United, West Ham e Galatasaray sono interessate dalla possibilità di arrivare a Joao Mario anche se il nodo resta sempre lo stesso. L’Inter infatti esclude categoricamente la possibilità di cedere ancora una volta in prestito l’ex Sporting.

